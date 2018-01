Jogadores tentam explicar a eliminação Cabisbaixos, humilhados, os jogadores brasileiros tentavam explicar o inexplicável no final da partida. Dagoberto, que entrou no intervalo e, nos primeiros minutos, melhorou o time, disse que a partida foi perdida no primeiro tempo, quando a equipe esteve irreconhecível. Daniel Carvalho preferiu pensar em seu futuro. "Essa desclassificação vai pesar no currículo da gente e na história da seleção", disse o atacante. Em parte ele tem razão: muitos destes atletas não deverão ser lembrados para a seleção principal após o fiasco deste domingo. O goleiro Gomes chorou muito após o apito final e preferiu fugir das entrevistas. O goleiro, bastante criticado na maior parte dos jogos da Seleção Sub-23 neste Pré-Olímpico, neste domingo fez uma boa partida, salvando o time em lances importantes, principalmente no primeiro tempo, quando a tragédia poderia ter sido maior. Outros atletas também fugiram das explicações, não foi só ele.