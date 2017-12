Jogadores terão programa de TV A grande maioria dos jogadores de elite do futebol brasileiro já conseguiu independência financeira, prestígio, mulheres. Mas continua incomodada. Sente-se estereotipada, injustiçada até. Acredita que a superficial imagem que a imprensa repassa é deturpada. Uma iniciativa inédita para acabar com o preconceito será tentada a partir de dezembro: "Estamos cansados de ser tachados de burros por quem não nos conhece de verdade. Resolvemos fazer um programa de televisão. Será uma mesa-redonda só de jogadores de futebol. Iremos expressar nossas opiniões de maneira livre, bem ao contrário do que acontece nos tradicionais programas da televisão brasileira, onde temos de responder as mesmas perguntas, apenas sobre o jogo. A nossa imagem não corresponde ao que realmente somos. Cansamos dessa situação", desabafa César Sampaio, volante do Corinthians. Leia mais no Jornal da Tarde