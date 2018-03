Jogadores terminam greve no Botafogo-SP Semana Santa, feriado prolongado e ovos de Páscoa. Quem imaginou que a semana que antecede o início da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 fosse tranqüila, se enganou totalmente. A turbulência maior aconteceu no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, com os jogadores do Botafogo fazendo greve por causa de dois meses e meio de salários atrasados no clube. A greve terminou nesta quarta-feira à tarde, com a promessa do acerto das dívidas. Após a partida do último final de semana, contra o Olímpia, até mesmo o técnico Varlei de Carvalho não garantiu sua permanência no time para a próxima fase. Teria feito pior ao se oferecer para o Bandeirante de Birigui, coincidentemente seu primeiro adversário na nova fase. Por conta disso, Wantuil Rodrigues, do Bandeirante, balançou. Alguns diretores pressionaram o presidente Ademir Welliton Oliveira, que não abriu mão de ficar com o técnico que montou o time para a competição. Em Ribeirão Preto, chegou-se a veicular a saída de Varlei, mas nada de concreto foi confirmado. Com ou sem mudanças, as duas equipes se enfrentam logo na primeira partida da segunda fase, em Birigüi, marcada para este domingo, às 18 horas. Na Inter de Limeira, o técnico Pintado desabafou. Comandante do melhor time da primeira fase, o treinador disse que sente a falta do torcedor em partidas do clube, no estádio Major José Levy Sobrinho. "A média nos nossos jogos é de apenas 600 torcedores, muito pouco para um time que é o melhor em quase tudo na A2. A Inter precisa da ajuda do torcedor", desabafou. No Taubaté, o artilheiro Chokito rescindiu o contrato. Na terça-feira, o jogador anunciou sua transferência para o Paraná Clube, que irá disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. Ele era o artilheiro do time com sete gols. Outro clube que se movimentou nos bastidores foi o Nacional, que contratou sete jogadores para a fase final. O novo gerente de futebol, Paulo Sérgio Tognasini, indicou todos os atletas, que foram contratados através da empresa parceira do time, a Euroexport, que já fez no passado parceria bem sucedida com o Juventus. Na Francana, o técnico Ruy Scarpino, no comando do time há apenas uma rodada, garante que o time de Franca vai começar a ganhar mais a sua cara a partir dos próximos jogos. "Cheguei na última semana e procurei dar continuidade no trabalho que vinha sendo realizado. Mas agora começa uma nova fase e terei tempo para deixar o time com o meu estilo de jogo", comentou. A primeira rodada da segunda fase começa no final de semana. No sábado, às 20h45, a Espn Brasil vai mostrar ao vivo o jogo entre Taubaté e Nacional, no Vale do Paraíba. Domingo cedo, às 10 horas, a Rede Vida de Televisão transmitirá Flamengo, de Guarulhos, contra Internacional, de Limeira. Os outros dois jogos da primeira rodada serão realizados domingo à tarde. Às 16 horas se enfrentam Taquaritinga e Flamengo, enquanto às 18 horas jogam Bandeirante e Birigui. A segunda rodada será disputada toda no dia 17 para evitar confronto de horário com a final da série A1, no confronto decisivo entre São Caetano e Paulista, marcado para dia 18 de abril.