Jogadores vêem diferença entre Corinthians e Bragantino

Eles não estiverem em campo na vexatória derrota para o Vasco, mas sobrou para dois ex-jogadores do Bragantino falar, nesta quinta-feira à tarde, sobre a possível queda do Corinthians para a Série B. Zelão e Moradei disseram que entrarão em campo contra o Grêmio para o jogo de suas vidas. Veja também: Wilson vira a solução final para o ataque corintiano Classificação Calendário / Resultados Bate-pronto: quem cair não pode reclamar, pois falta futebol Vote: quais times vão cair para a Série B? O volante e o zagueiro, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, conheceram a dura realidade de atuar por uma equipe grande no meio de uma crise. "Você dorme de cabeça virada. Vê tudo o que está acontecendo com a gente... Poderíamos estar com um largo sorriso no rosto, mas não, estamos aqui todos angustiados", disse Zelão. "A situação aqui é outra. Bragantino e Corinthians são equipes muito diferentes", completou Moradei. Os dois já não tinham palavras para justificar os seguidos tropeços do time no campeonato. "Procuramos fazer o que o Nelsinho pede, mas não entendo porque não respondemos em campo", lamentou Zelão. Ambos, no entanto, não se arrependem da troca de clube, e são categóricos em afirma que o duelo no Sul será o jogo mais importante de suas carreiras. "Vou entrar com sangue nos olhos para vencer o Grêmio. Esse jogo vale por todos meus oito anos de futebol. E será raça, na vontade e garra", garantiu Zelão. Moradei resume numa só frase: "Será o jogo da minha vida", afirma o volante, de 21 anos, cujo contrato de empréstimo termina este mês. "Fico no Corinthians mesmo se cairmos para a segunda divisão, mas garanto que isso não irá acontecer."