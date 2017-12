Jogadores vivem de ?bico? no MT Cerca de 30 jogadores profissionais que disputaram o Campeonato Mato-grossense desta temporada continuaram em campo este ano, após o término da competição oficial. Mesmo com o título do Campeonato Estadual ainda sub-júdice, com Juventude e Mixto brigando no tapetão pelo troféu de campeão, o calendário regional continua sendo o maior inimigo dos atletas. A competição promovida pela Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) dura em média no máximo quatro meses e quando termina, os chamados pratas da casa estão literalmente desempregados. O jeito é fazer bicos, nos chamados subempregos temporários. No domingo, titulares que atuaram na Primeira Divisão deste ano, defendendo clubes como o Mixto, Sorriso ou Juventude, entram em campo para decidir o maior campeonato amador do Estado. A competição promovida pelo Grupo Gazeta de Comunicação, transmite os jogos ao vivo, aos domingos pela manhã e tem reunido em média, 4 mil torcedores por partida, em 17 mini-estádios municipais. Enquanto a média de público do Estadual da Primeira Divisão não passou de 1.500 torcedores por partida, em jogos do interior, o "Amadorzão" é o oposto com uma fórmula completamente diferente. Este ano, pela primeira vez em quatro anos de disputas, jogadores profissionais foram liberados para atuar. Os bichos pagos pelas ligas de bairros vão de R$ 50 a R$ 200 por jogo e as vezes até superam os salários pagos por clubes profissionais.