Jogadores votam em Rogério Ceni como craque do Brasileirão

Uma eleição de carta marcada e bem humorada. Com poucas informações sobre o Campeonato Brasileiro, os jogadores da seleção se esforçaram para preencher a cédula em que apontavam o melhor de cada posição e o craque da competição. Eles ‘colaram’ quase todos os votos do lateral Kléber, do Santos, o único dos 22 convocados pelo técnico Dunga que atua no futebol brasileiro. Veja também: Luís Fabiano é o destaque do 1.º treino com bola do Brasil Ronaldinho fica de fora do treino da seleção desta quarta Seleção terá nova camisa para celebrar título da Copa de 1958 Para técnico do Milan, Pato é melhor do que Ronaldinho Classificação das Eliminatórias Um dos mais cotados para o prêmio de craque do campeonato, o goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, teve apoio expressivo dos atletas da seleção. Numa urna improvisada, em frente ao vestiário da Granja Comary, os jogadores depositaram os votos. E numa rápida enquete, ficou clara a preferência de vários deles por Rogério Ceni. Júlio César, goleiro titular da seleção, foi rápido na resposta. "Claro que votei nele." O meia Diego justificou seu voto com mais ênfase ainda. "Algumas posições são unanimidade. E o Rogério Ceni está nesse grupo." Diego disse que Rogério Ceni merece o título de craque do Brasileiro por ter sido um dos principais responsáveis pela conquista antecipada do campeonato pelo São Paulo. O lateral Daniel Alves também não hesitou em revelar sua preferência. "O Rogério Ceni é forte candidato; lá entre nós ele foi muito comentado." O técnico Dunga e o auxiliar Jorginho também participaram do evento, promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Mas ninguém ficou sabendo se Dunga, pelo menos nas urnas, fez opção por Rogério Ceni.