Jogamos como a torcida corintiana gosta, diz Júlio César SÃO PAULO - A difícil vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo, foi muito comemorada pelos jogadores do Corinthians. A equipe estava sendo muito pressionada após a eliminação na fase preliminar da Libertadores - para o Deportes Tolima, na última quarta-feira, na Colômbia - e com o resultado positivo afastou a crise com a torcida.