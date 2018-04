'Jogamos contra 50 mil homens', diz Mourinho, após vaga na semifinal

ISTAMBUL - Na opinião do técnico José Mourinho, todo mundo saiu feliz com a partida desta terça-feira, em Istambul, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O Real Madrid, pela classificação às semifinais. O Galatasaray, por ter vencido e demonstrado toda a força do seu time e de sua torcida.

"Merecemos ganhar e o Galatasaray (mereceu) ganhar e sair com orgulho de um clube que é grande, tem bons jogadores, um grande treinador e uma torcida incrível", comentou o treinador português, após a vitória do time turco por 3 a 2, resultado que classificou o Real, uma vez que os espanhóis haviam vencido a partida de ida, em Madri, por 3 a 0.

Mourinho fez questão de exaltar a força da torcida do Galatasaray, que ajudou a empurrar a equipe a virar o placar de 1 a 0 para 3 a 1, ficando a dois gols da classificação que soava impossível. "O Galatasaray não jogou com 11 homens. Eles jogaram com 50.000 homens. Neste tipo de jogo tínhamos tudo a perder, mas nada a ganhar", comentou.

Além do Real Madrid, também já está classificado o Borussia Dortmund. PSG x Barcelona, Bayern de Munique x Juventus disputam as duas outras vagas. Assim, o time madrilenho tem tudo para fazer um confronto com o qual está acostumado. Nos últimos 24 anos, o Real chegou sete vezes às semifinais da Liga dos Campeões. Em três enfrentou o Bayern, duas o Barcelona, uma a Juventus e outra o Borussia Dortmund.

"Agora temos uma semifinal para disputar, contra uma grande equipe. Não sabemos qual será, mas vai ser ótimo. Vai ser difícil mas agora é a hora de nos divertirmos, não hora para ficar nervosos ou com medo", disse Mourinho. O sorteio acontece na sexta-feira.