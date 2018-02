Jogando com a camisa 10, Antonio Carlos se despede no Santos

O jogo entre Santos e Fluminense foi especial para Antonio Carlos. O zagueiro foi homenageado em sua última partida como profissional e jogou com a camisa 10. A homenagem foi completada aos 41 minutos de jogo, quando ele deixou o campo, substituído por Pedrinho, e foi ovacionado pela torcida. "Quero agradecer a torcida e a diretoria do Santos, que acreditou em mim, mesmo quando eu estava sem jogar, por causa da minha lesão. Amanhã [segunda-feira] vou decidir o que vou fazer", disse o zagueiro, durante o intervalo do jogo. Fora dos gramados, mas perto do futebol, Antonio Carlos disse que gostaria de continuar envolvido com o esporte "até o dia de sua morte." "Tive propostas não só do Corinthians. O Andrés [Sanches, presidente corintiano] é meu amigo desde criança. Quero ver o que o [Vanderlei] Luxemburgo vai fazer. Também tenho convites de dois outros times para ser treinador, um da primeira outro da segunda divisão", revelou o ex-atleta.