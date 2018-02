Jogando em casa, Inter é surpreendido pela Ulbra no Gaúcho Mesmo atuando em seus domínios, o Internacional foi surpreendido pela Ulbra e perdeu por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio do Beira-Rio, pela segunda rodada do returno do Campeonato Gaúcho. A partida marcou a estréia do atacante Christian na equipe colorada após mais de um mês de sua contratação - por ter atuado em duas equipes após 1.º de julho (Corinthians e Juventude), ele precisava da liberação da Fifa. Desde o início do confronto, os visitantes trataram de marcar a saída da bola do adversário e conseguiu forçar o Internacional a tentar passes longos, que seus zagueiros, bem colocados, interceptavam. Com isso, o clube do treinador Leandro Machado anotou duas vezes em menos de 20 minutos. O primeiro gol saiu aos 8, quando Alessandro cruzou para a área e Carlinhos concluiu, de cabeça. A equipe de Canoas ampliou com Jaques, que acertou um chute de voleio após lançamento de Flavinho. A bola bateu na trave e nas costas do goleiro Clemer antes de entrar. No início do segundo tempo, a expulsão de Ricardinho, da Ulbra, mudou o ritmo da partida. Com um jogador a mais, o Internacional encontrou espaços para criar jogadas e teve três boas chances de marcar. Na melhor delas, Adriano Gabiru cabeceou uma bola na trave. As outras duas oportunidades foram desperdiçadas pelo estreante Christian. O resultado manteve o Internacional na quarta colocação e fora da zona de classificação para a próxima etapa, com 14 pontos. A Ulbra tem 18 pontos. O líder do Grupo 1 é o Juventude, que ganhou do Guarany por 3 a 0, na tarde desta quarta, em Bagé, e tem 24 pontos.