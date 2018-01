Jogar na 2ª Divisão constrange França Os dirigentes do Palmeiras terão de mostrar projeto convincente para fazer com que França se anime a ser reforço para a disputa da Série B nacional. O centroavante anda descontente no Bayer Leverkusen, que o tirou do São Paulo no ano passado - e até agora lhe deu pouco espaço -, e admite a possibilidade de voltar ao Brasil. Mas não esconde que prefere atuar em equipe que sirva de vitrine. Leia mais no Estadão