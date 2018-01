Jogar no interior preocupa santistas Os jogadores do Santos estão conscientes de que precisam vencer as quatro partidas desta fase, a fim de garantir uma vaga para as quartas-de-final do Paulista. "São quatro decisões e não podemos pensar em perder mais pontos", disse o atacante Caio. Todas as partidas serão disputadas no interior, fato que preocupa os santistas, porque só venceram uma e empataram outra fora de casa. "O retrospecto não é bom e temos que transformar o interior na Vila Belmiro", concluiu o jogador, que admite estar havendo um pouco de ansiedade em relação à classificação. "Depois de uma vitória convincente como a que tivemos contra o Palmeiras, o ânimo é grande, mas não pode haver relaxamento, uma vez que qualquer descuido pode nos deixar fora da competição". E o Santos está tomando todos os cuidados com essa partida. Tanto que os jogadores viajam nesta quinta-feira à tarde para Araraquara, onde terminarão os treinamentos e ficarão concentrados para o jogo de sábado, contra a Matonense. "Vai ser um jogo perigoso", disse o técnico Geninho, "principalmente pela situação em que o adversário se encontra". Com efeito, o time de Matão é o último colocado na classificação e os santistas acreditam que sofrerão uma pressão muito grande na partida. "É claro que eles vão partir para cima de nós", comentou o meia Robert, "mas não podemos ficar nos defendendo, já que precisamos do resultado". Se Vai ser uma decisão para o Santos, o adversário também pensa assim, entende o jogador santista. Ele acha que não há mais que ficar pensando onde o time jogará. "O regulamento prevê as próximas quatro partidas fora, como temos que vencer, temos que nos preparar para esse desafio". Robert entende que a antecipação da viagem será boa para sua equipe. "Num regime assim, o grupo fica mais tempo junto, tem condição de se unir e se isso ajudar o clube a conquistar a classificação, é muito válido". Ele entende que numa competição em que uma vitória vale três pontos, um time pode recuperar rapidamente uma boa colocação na tabela. Caio concorda: "temos que vencer todos os jogos, mas torcemos também pelo tropeço de alguns adversários mais diretos, o que pode facilitar nosso trabalho".