Jogatina abala o futebol inglês Os ingleses sabiam que o jogo e as apostas eram um dos passatempos favoritos de seus jogadores, mas algumas revelações dos últimos dias estão provocando um escândalo de grandes proporções, que atinge alguns dos grandes nomes da Premier League. Um deles é Michael Owen, atacante do Liverpool, de 23 anos, cuja recente descoberta de que é contumaz jogador está causando sérios danos à sua imagem de bom moço. A partir de declarações do atacante irlandês Tony Cascarino, descobriu-se que Owen perdeu o equivalente a US$ 48 mil jogando cartas com seus companheiros de seleção, durante o Mundial da Coréia do Sul e do Japão, no ano passado. Por isso, Owen ganhou o irônico apelido de "Lucky" ("Sortudo"). A imprensa britânica investigou mais e descobriu que Owen usou o nome do pai para apostar em partidas da Liga inglesa nas quais estavam envolvidas equipes rivais, como Chelsea e Manchester United. Owen se defendeu: "Não fiz nada de mal e não posso entender por que as pessoas deveriam criticar o que fiz. Não posso acreditar em algumas das dolorosas acusações que me lançaram, porque são, obviamente, incorretas." As críticas foram tantas que obrigaram o multimilionário jogador, que atingiu essa condição graças a seu alto salário e contratos publicitários nos quais explora a imagem limpa, a soltar um comunicado criticando a jogatina. "Aceito plenamente que desportistas de alto nível, como eu, sejam modelo para os jovens e jamais incentivaria ninguém a apostar", disse Owen, que teria gasto cerca de US$ 3,2 milhões em apostas nos últimos dois anos. A empresa que gerencia os negócios de Owen saiu em defesa do craque, lembrando que é um dedicado pai de família, que doou "centenas de milhares de libras para obras de caridade". Mas Owen é somente o nome mais famoso no escândalo do jogo. O islandês Eidur Gudjohnsen, do Chelsea, confessou que perdeu o equivalente a US$ 640 mil em cassinos ao longo de cinco meses. O atacante disse que jogava 2 mil libras (cerca de US$ 3,2 mil) em cada jogada da roleta e do blackjack. Os motivos que levaram Gudjohnsen a se tornar viciado em jogos são reveladores da vida vazia que muitos jogadores levam. "Comecei porque me aborrecia, para matar o tempo. Até que me endividei", explicou o jogador, que ganha cerca de US$ 32 mil por semana no Chelsea. Paul Merson, veterano meio-campista do Portsmouth, ex-alcoólatra, reconhece a existência do problema, mas se mostra compreensivo: "O que podem fazer os futebolistas? Não podem beber, tomar drogas, fumar. Têm de ter algo que fazer." Para o holandês Van Nistelrooy, do Manchester, que admitiu que seu técnico, Alex Ferguson, não se importa que os jogadores apostem desde que a prática não interfira no rendimento em campo, a explicação para a compulsão pelo jogo é evidente: os atletas teriam perdido a noção real do dinheiro. Com exceção do Chelsea, que anunciou que ajudará Gudjohnsen a se livrar do vício, os órgãos oficiais ingleses lavam as mãos. A Federação de Futebol, por exemplo, informou que não abrirá qualquer investigação sobre Owen, já que o jogador não rompeu nenhuma regra: os jogadores somente são proibidos de apostar em partidas nas quais seus times tomam parte.