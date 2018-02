Jogo às 18h volta a atrapalhar Globo Mais uma vez a Globo perdeu a batalha que vem travando com o SBT durante o Campeonato Paulista: a Federação Paulista de Futebol confirmou nesta quinta-feira o clássico entre Corinthians e Palmeiras para este sábado, às 18 horas, no Morumbi. O horário contraria os interesses da Globo, que queria o jogo às 16 horas. Com a partida no fim da tarde, novamente a Globo terá de alterar parte da programação - e em horário nobre, já que mexerá nos horários das novelas Sabor da Paixão, habitualmente às 18h05; e O Beijo do Vampiro, que começa às 19h10. Porém, nesta quinta-feira, a emissora divulgou a grade sem o jogo, ou seja, com os horários normais, mesmo com a assessoria tendo afirmado que transmitirá o clássico. A dúvida fica no ar, mas a grade de programação deve ser alterada na última hora. Na quarta-feira, a novela das oito durou pouco mais de meia hora. Porém, apesar de mostrar o jogo em um horário diferente, o resultado foi bom. A audiência da Globo, com Galvão Bueno, foi três vezes maior que a do SBT, que apostou em Luciano do Valle, contratado para narrar o clássico: 39 a 13 pontos. Neste sábado, o SBT estará em vantagem ao menos na programação, uma vez que o horário das 18 horas estava, desde o início do campeonato, nos planos da emissora. Para o segundo jogo, o SBT ainda não sabe se contará com Luciano do Valle, que teve a companhia de Juarez Soares nos comentários e Otávio Muniz nas reportagens. O acordo feito com o locutor previa a narração apenas do primeiro jogo da semifinal. A assessoria do SBT não soube informar se Luciano do Valle assinará acordo para transmitir o jogo que definirá o primeiro finalista do Paulista.