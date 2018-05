Jogo beneficente reúne campeões de 1994 e 2002 em Itu Uma ideia que partiu do meia Juninho Paulista levará ao Estádio Novelli Júnior, nesta terça-feira, às 19 horas, em Itu, duas gerações vencedoras do futebol brasileiro. As seleções brasileiras de 1994 e de 2002 se enfrentarão em amistoso beneficente já batizado de "O Desafio de Campeões" por colocar lado a lado os elencos tetra e pentacampeões mundiais.