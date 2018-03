Jogo beneficente reúne Schumacher e Ronaldo Michael Schumacher e Ronaldo juntos no mesmo time. Essa deverá ser uma das atrações do "All Stars??, jogo beneficente que ocorre nesta quarta-feira no Porto, em Portugal, com renda revertida para a Fundação Luís Figo e para o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O pentacampeão de Fórmula 1 é o único dos 40 "convocados?? para a partida que não joga futebol profissionalmente. Ronaldo interrompeu suas férias no Brasil para viajar ao Porto, atendendo convite de Figo, seu companheiro do Real Madrid e um dos organizadores do encontro. Também participarão do jogo os brasileiros Roberto Carlos e Flávio Conceição, além de outras estrelas do Real Madrid como Zidane e Raúl e astros da seleção portuguesa como Fernando Couto e Rui Costa. O técnico Luiz Felipe Scolari dividirá o comando do time da Fundação Luís Figo com o português Carlos Queiroz, novo treinador do Real Madrid. O técnico anterior do campeão espanhol, Vicente del Bosque, dirigirá o time da Unicef, junto com o inglês Alex Ferguson, do Manchester United. O piloto alemão deve jogar um tempo em cada equipe e vestirá a camisa 7, tradicionalmente usada por Figo. "Futebol é minha paixão e será ótimo estar ao lado dos melhores jogadores do mundo. Espero aprender alguns truques novos??, disse Schumacher. Na quinta, Schumacher viaja para a França, onde domingo disputa o GP de Fórmula 1 em Magny-Cours.