Jogo com Criciúma é prova de fogo para Fiel Amanhã é um bom dia para a Fiel provar mais uma vez sua paixão pelo Corinthians. No anoitecer de um dia em que a temperatura mínima prevista é de 14 graus, o time entrará em campo todo desfigurado para um jogo que não vale muita coisa. A partida contra o Criciúma, às 18 horas, no Pacaembu, vale pelo Campeonato Brasileiro. Mas a cabeça estará na Libertadores. Na quarta-feira, o Corinthians terá um jogo decisivo contra o River Plate pela competição sul-americana. Por isso, o técnico Geninho resolveu escalar neste sábado uma equipe cheia de reservas - provavelmente com apenas três titulares. O torcedor que quiser ver o ?grande duelo? entre Fumagalli e Paulo César Baier vai ter de pagar R$ 10 pelo ingresso de arquibancada e R$ 30 pelo de numerada. O preço é quase igual ao que será cobrado na partida contra o River. Criticado por ter armado um esquema defensivo (três volantes) na primeira partida contra o time argentino, que o Corinthians perdeu por 2 a 1 de virada, Geninho não teve o menor constrangimento de atender aos pedidos dos jogadores. Eles preferiram se livrar do confronto contra o Criciúma. Cocito, Fabinho e Gil, que se recuperam de contusão, e Jorge Wagner, suspenso, são desfalques certos. Kléber, expulso no primeiro jogo com o River, dará o lugar ao novato Roger. A ausência do lateral é a maior prova de que ninguém está dando importância à partida deste sábado. "Prefiro colocar o Roger para que ele ganhe ritmo para a partida contra o River", explicou o treinador corintiano. O atacante Liedson, com dores nas costas, e o goleiro Doni, com uma leve contusão no polegar direito, também se sentiram no direito de pedir para não jogar. "Vou aproveitar a concentração para fazer o tratamento. É claro que se o jogo de amanhã fosse contra o River, eu jogaria. Contra eles, jogo até de muleta", revelou Liedson. Se Doni for mesmo vetado, será substituído por Rubinho. Leandro Amaral - dispensado por São Paulo e Palmeiras, e que estava encostado no Ituano - pode estrear na vaga de Liedson. Ao ficar sabendo das dores de Doni, Geninho nem esperou o diagnóstico dos médicos para decidir. "Ele não treinou e disse que está sentindo dores no polegar. Se não estiver bem, não joga. É bom que todos saibam que não vou arriscar perder um titular importante para a decisão contra o River", afirmou. O medo de perder um jogador importante é tanto que o técnico exigiu que seus jogadores entrem em campo de caneleira. "É melhor prevenir." Fábio Luciano, zagueiro e capitão do time, também ficou à vontade para decidir. Resolveu entrar em campo. "Prefiro jogar, preciso de ritmo de jogo." O vice-presidente de futebol do clube, Antônio Roque Citadini, insiste que os corintianos devem ir ao Pacaembu. "Tenho certeza de que a torcida vai comparecer ao estádio. Não existe isso de time reserva. O elenco do Corinthians tem 28 titulares."