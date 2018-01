Jogo com o Santos preocupa São Caetano O adversário do São Caetano por uma vaga na Copa Sul-Americana será o Santos, em jogos de ida e volta. Enfrentar um dos líderes do Brasileiro, ao lado do Cruzeiro, já está deixando o técnico Tite preocupado. "O Santos realmente buscou a vitória e os gols. É um time valente e de muita técnica", afirmou Tite, após ver o jogo em que os santistas venceram o Flamengo por 3 a 0, no Maracanã, e se classificaram na Sul-Americana. Os confrontos entre os dois times já estão definidos. O primeiro acontecerá dia 17, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. O segundo jogo será disputado na Vila Belmiro, dia 1º de outubro. De folga no Brasileiro, o São Caetano deu três dias de folga ao elenco. Assim, o time se reapresenta domingo, quando seguirá para a cidade de Monte Sião. Fica lá até o dia 11 e, depois, retorna para o ABC. E, no dia 14, vai a Belém enfrentar o Paysandu pelo campeonato nacional.