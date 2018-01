Jogo consagra o futebol de Denilson A vitória da seleção brasileira por 3 a 1 sobre o Paraguai, na noite desta quarta-feira, consagrou um nome: o atacante Denílson. Ele saiu do banco ainda no primeiro tempo, e se transformou no principal destaque da partida. Com arrancadas velozes pelas laterais do campo, dribles desconcertantes e passes precisos, o atacante colocou fogo no jogo. Para muitos, trouxe de volta o espírito do mais tradicional futebol brasileiro, aquele da técnica e criatividade. Após o jogo contra os paraguaios - quando marcou um gol e deu o passe para os outros dois - Denílson estava emocionado. ?Eu queria agradecer a minha família. Esta vitória é para vocês, que sempre estiveram ao meu lado?, disse ele, numa referência ao período difícil que passou depois que deixou o Brasil para jogar na Europa. Quando se transferiu do São Paulo para o Bétis (ESP), seu desempenho caiu muito e ele passou a ser considerado um erro de avaliação. A partida de hoje representa uma volta por cima. ?Eu tenho que agradecer muito ao Felipão (Luiz Felipe Scolari) por ter me dado mais esta oportunidade?, disse ele. ?Eu prometi que ia para cima deles (o adversário) e cumpri?, acrescentou.