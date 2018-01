Jogo contra o River terá Morumbi cheio Quarta-feira, pela primeira vez no ano, o Morumbi estará lotado para a primeira partida do São Paulo nas semifinais da Copa Libertadores da América, contra o River Plate, da Argentina. Em um dia e meio de vendas (sexta e sábado), mais de 20 mil dos 70.600 ingressos confeccionados já foram adquiridos - sem contabilizar as cativas e vendas pela internet. Neste domingo, a venda só aconteceria no Morumbi até às 16h. A procura, no entanto, foi maior do que o esperado. Houve fila e as bilheterias tiveram de funcionar uma hora além do prazo estipulado. Já nesta segunda-feira, além do Morumbi, o torcedor pode encontrar os bilhetes em outros seis pontos da cidade: Pacaembu, Canindé, Ginásio do Ibirapuera, Anacleto Campanella (São Caetano do Sul), Esporte Clube Santo André e na loja Roxos e Doentes do Shopping West Plaza. Os valores variam entre R$ 30 (arquibancada) e R$ 90 (cadeira azul especial). O aumento nos preços dos bilhetes parece ter sido ignorado pelo torcedor, que finalmente passou a levar fé no São Paulo. Ou melhor. O torcedor fez sua opção de economizar para quarta-feira. Ontem, pouca gente esteve no Morumbi para ver São Paulo e Botafogo. Apenas 4.198 tricolores - R$ 40.959,00 de renda - foram no estádio. Sobre o atacante Amoroso, a diretoria tem até esta segunda-feira à noite para acertar a documentação do jogador junto à Confederação Sul-Americana para que ele tenha condições de atuar contra os argentinos. Amoroso herdará a camisa 9, que pertencia a Grafite.