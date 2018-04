Jogo contra o Sport pode ser despedida de Robinho no Santos

A partida contra o Sport representa uma prévia do confronto que os dois times farão pela Copa do Brasil, ainda sem data definida, na partida que decidirá a vaga na próxima fase. No jogo de ida, o Sport venceu por 2 a 1 na Ilha do Retiro. Por isso, os jogadores do Santos enxergam o duelo com muita responsabilidade. “O Sport é um time muito bem treinado, que marca e defende bem. Vamos tentar impor nosso jogo”, diz o volante Renato.

Robinho está confirmado, e fará sua última partida antes de ir para a seleção brasileira para a disputa da Copa América. Este poderá ser também o último jogo do craque no Santos, porque o seu contrato termina dia 30 de junho e há clubes interessados em contratá-lo.

A possibilidade de não contar mais com sua principal estrela tem tirado o sono do técnico Marcelo Fernandes, que não abre mão do jogador para a sequência da temporada.

“O Robinho é um jogador que dispensa comentários, e eu torço muito para que ele fique com a gente. Só que depende da situação do clube, da diretoria, algo que não está ao meu alcance”, explicou.

Público. Para a partida, o Santos faz promoção de ingressos. Torcedores com a camisa do clube pagam meia-entrada, e o bilhete mais barato custa R$ 20.

A tentativa é de melhorar o público na Vila Belmiro, que vem sendo baixo na temporada. Contra o Cruzeiro, na segunda rodada do Brasileirão, pouco mais de sete mil torcedores pagaram ingresso.

Por isso, a diretoria cogita até mandar mais jogos longe da Baixada Santista.

SANTOS x SPORT

SANTOS - Vladimir; Victor Ferraz, Werley, David Braz e Chiquinho; Lucas Otávio, Renato e Lucas Lima; Geuvânio, Ricardo Oliveira e Robinho. Técnico: Marcelo Fernandes.

SPORT - Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Neto Moura e Diego Souza; Élber e Joelinton. Técnico: Eduardo Baptista.

Juiz: Marcos André Gomes da Penha (ES)

Local: Vila Belmiro, em Santos

Horário: 11h

Transmissão: Pay-per-view.