Jogo contra Santos preocupa Pepe Depois de assistir atentamente ao jogo em que o Santos venceu o Independiente Medellín por 1 a 0, quarta-feira, pela Copa Libertadores, o técnico Pepe chegou à conclusão de que o jogo que o Guarani terá sábado à tarde no Brinco de Ouro será uma "pedreira". A explicação é simples. "Os meninos estão jogando o fino da bola. Segurar o Diego e o Robinho não é missão fácil", avaliou o treinador do time de Campinas. Mas Pepe não perde a confiança de manter a invencibilidade no Brinco de Ouro, onde o Guarani já somou quatro vitórias e um empate. Esta é a expectativa também do volante Émerson: "Em casa é mais fácil porque a gente pode dar pressão e fazer aquela correria". Com relação ao time, a única novidade deve ser mesmo a entrada de Esquerdinha no lugar de Reinaldo. No último treino coletivo, o lateral Alex foi improvisado no meio-campo, abrindo espaço para Gilson na lateral-esquerda. Mas como Gilson está se transferindo para um time da Rússia, possivelmente o Lokomotiv, o provável é que ele fique de fora deste jogo.