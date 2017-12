Jogo da Copinha às 9h deste sábado abre o ano do futebol brasileiro

Muita gente ainda estará dormindo quando o primeiro jogo do futebol brasileiro em 2016 começar, neste sábado. A temporada nacional terá início, como de costume, com a Copa São Paulo de Futebol Júnior e a primeira partida do torneio vai reunir a Ferroviária e o América-PE, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Vários dos grandes clubes brasileiros já jogam neste sábado pela Copinha. O Santos entra em campo às 11h, também em Araraquara, contra o Confiança-SE. O Grêmio pega a Desportiva Ferroviária, às 15h, em Itu, enquanto o Cruzeiro enfrenta o Comercial de Ribeirão Preto em Marília, às 17h. Botafogo, Fluminense, Inter e Corinthians também têm compromisso.

O futebol profissional tem seu pontapé inicial com o Campeonato Pernambucano, que tem a primeira rodada em 10 de janeiro, sem a participação dos grandes e do Salgueiro, que também vai disputar a Copa do Nordeste. A maioria dos demais estaduais tem início em 30 de janeiro, conforme cronograma da CBF.

A Libertadores começa em 2 ou 3 de fevereiro, com o São Paulo na fase preliminar. A Copa do Nordeste tem sua largada em 13 ou 14 de fevereiro, enquanto que a Copa Verde tem seu primeiro jogo no dia 5 ou 6. Nos três torneios há a possibilidade de jogos às terças-feiras e as tabelas ainda não foram divulgadas.

A Copa do Brasil só terá sua primeira rodada em março, a partir do dia 15. No fim deste mês, nos dias 24 e 29, a seleção brasileira inicia sua trajetória em 2016 contra Uruguai e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As Séries A e B do Brasileirão terão início no fim de semana dos dias 14 e 15 de maio, enquanto que a Série C começa uma semana depois e a Série D sete dias mais tarde. Os torneios não param durante a Copa América Centenário, de 8 a 26 de junho, nem durante os Jogos Olímpicos do Rio, de 3 a 20 de agosto.