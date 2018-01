Jogo da crise abre rodada da Série A-2 A terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 começa nesta quinta-feira com dois jogos. Em Bauru, pelo Grupo 2, o Noroeste e a Matonense, se enfrentam, às 20h no duelo dos desesperados. Os dois times perderam os dois primeiros jogos e dividem a lanterna. Os resultados negativos já causaram a demissão do técnico Juninho Fonseca no Noroeste. No lugar do ex-técnico do Corinthians foi contratado Ivo Secchi, que estava no Guaratinguetá. Na Matonense, a dúvida é quem estará em campo, já que existe uma disputa entre a diretoria e a empresa terceirizada, a Futura Esporte. São quase 40 jogadores inscritos, mas pelas duas partes. No domingo, duas equipes estavam prontas em campo para enfrentar o Nacional, da capital. Quem defendeu as cores do clube foram os jogadores inscritos pelo presidente Oberdan Silva. O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Paulista de Futebol vai julgar o "Caso Matonense" na sexta-feira, em sessão extraordinária. A Matonense perdeu por 2 a 1, o que gerou uma crise com a demissão do técnico Marcos Nunes. O time, nesta quinta-feira, deverá seu dirigido por seu auxiliar, Lula da Silva. Na outro confronto, pelo mesmo grupo, o líder São Bento, que venceu as duas primeiras partidas, recebe o Oeste, em Sorocaba, às 20h. Ao contrário do adversário, o Oeste perdeu duas vezes. Confira a rodada: Quinta-feira - 20h - Noroeste x Matonense; 20h30 - São Bento x Oeste; sexta-feira - 20h - Botafogo x Taquaritinga; 20h30 - Araçatuba x Olímpia; sábado - 11h - Sertãozinho x Rio Preto; 16h - Mirassol x Comercial; Francana x Bandeirante; Nacional x Juventus; Flamengo x Taubaté e Guaratinguetá x Bragantino.