Jogo da Internazionale é suspenso após morte de torcedor

O torcedor da Lazio Gabriele Sandri, de 26 anos, morreu na manhã deste domingo vítima de um tiro, quando se dirigia à Milão, numa rodovia perto da cidade de Arezzo, para acompanhar a partida entre o seu time e a Internazionale, válida pela 12.ª rodada do Campeonato Italiano. A morte do torcedor provocou a suspensão desta partida com sete minutos de jogo. A decisão de suspender o jogo foi tomada pelo presidente da Federação Italiana, Giancarlo Abete. Veja também: Chefe da Polícia não confirma responsabilidade de policial Polícia diz que morte de torcedor foi um 'trágico erro' Torcida organizada força suspensão de Atalanta x Milan Partida entre Roma x Cagliari também é adiada pelo Italiano Fiorentina perde e deixa de assumir a ponta no Italiano Classificação e jogos da rodada Segundo informações do jornal La Gazzetta dello Sport, Sandri não estava envolvido numa confusão entre as torcidas de Inter e Lazio. O disparo que matou o torcedor teria sido dado por um policial que tentava separar a briga. Além do jogo entre Inter e Lazio, a partida entre Atalanta e Milan também foi suspensa, por motivos de falta de segurança no estádio na cidade de Bergamo. Uma parte da barreira de proteção que separa a arquibancada e o gramado foi quebrada e houve ameaça de invasão. A confusão continuou fora do estádio e a polícia foi obrigada a intervir com maior rispidez. Segundo a polícia, não há ligação entre os dois eventos. Estavam marcadas oito partidas para este domingo e, a exceção destes dois jogos, todos seguem normalmente.