Jogo da seleção ainda tem ingressos para quase todos os setores

A três dias do jogo entre Brasil e Equador, ainda restam ingressos para praticamente todos os setores da Arena do Grêmio. O único local do estádio que já teve seus bilhetes esgotados é o Norte Inferior, que fica atrás de um dos gols. O setor não possui assentos - o local recebe a organizada do time gaúcho em dias de jogos - e tem as entradas mais "baratas". Até o momento, pouco mais de 30 mil bilhetes foram vendidos para a partida de quinta-feira.

O alto preço dos ingressos pode explicar a procura abaixo do esperado, já que tradicionalmente jogos da seleção têm grande demanda e dificilmente chegam na semana da partida com bilhetes disponíveis em quase todos os setores.

Contra o Equador, a entrada mais barata custa R$ 160, e está esgotada. Agora, quem quiser ver o jogo na Arena terá que desembolsar pelo menos R$ 280 - estudante paga meia. E isso para ver o jogo também de trás de um dos gols, mas em setor com assentos.

No início da tarde desta segunda, um ponto de venda em um movimentado shopping de Porto Alegre estava sem nenhum torcedor. A vendedora, contudo, disse que o movimento aumentou nos últimos dias.