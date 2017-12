Jogo da seleção no Kuwait é cancelado A seleção brasileira viajou para o Oriente Médio com o propósito de disputar os dois últimos amistosos do ano. O de sábado, com os Emirados Árabes, está confirmado para as 15h30, horário de Brasília. Já o de terça-feira, contra o Kuwait Football Association, programado havia mais de mês, foi cancelado hoje à noite e certamente desagradou o técnico Carlos Alberto Parreira. Ele queria ver em ação pelo menos a grande maioria dos 21 atletas que levou para o mundo árabe. A decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi tomada depois que o Departamento Jurídico da FIFA comunicou à Federação do Kuwait que a partida prevista para o dia 15 com a seleção brasileira não poderia ser considerada como um jogo internacional. No mesmo documento, de acordo com nota publicada no site da CBF, a Fifa informa sobre a desobrigação dos clubes em liberar seus atletas para a seleção. A Inter de Milão estava exigindo a liberação do atacante Adriano logo após o confronto do Brasil com os Emirados Árabes, o que estava causando problemas para a comissão técnica da seleção. A Juventus também queria Emerson mais cedo. Para evitar mais polêmicas, a CBF decidiu então cancelar o amistoso, prometendo realizá-lo em outra data, em 2006. Em nenhum momento, a CBF associou a medida a um eventual temor por causa do recrudescimento de ações terroristas no Oriente Médio ? na quarta-feira, explosões em vários hotéis na Jordânia provocaram dezenas de mortes. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, disse à tarde que não houve nenhum pedido de reforço da segurança para a seleção durante a permanência da comitiva na região. Ele afirmou que as providências tomadas pela entidade são de praxe, toda vez que a equipe se apresenta no exterior. O dirigente afirmou que o futebol brasileiro é admirado no mundo todo e que atletas e comissão técnica estavam tranqüilos. Suas declarações foram dadas ao ser indagado sobre a repercussão no grupo dos atentados ocorridos na Jordânia. Antes de chegar em Abu Dhabi, local da partida com os Emirados Árabes, a comissão técnica da seleção brasileira teve de lidar com um problema que acabou tendo relação com o cancelamento do segundo amistoso. O atacante Adriano, da Inter de Milão, se apresentou à equipe com uma ordem do clube: voltar para a Itália 24 horas após o jogo do Brasil com os Emirados Árabes. ?Nem eu sei se voltarei domingo a Milão?, foi esse o comentário de Adriano, ainda no Aeroporto de Malpensa, na Itália. De acordo com a agência de notícias Ansa, o craque aparentava tristeza. Enquanto Adriano falava sobre o mal-estar provocado pelo clube, seu colega de Inter, o goleiro Júlio César, preferia evitar falar sobre o caso. Hoje pela manhã, um dirigente da Inter, Marco Branca, foi designado pelo clube para acompanhar Adriano enquanto estiver com a seleção.