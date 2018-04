Jogo da seleção olímpica no Engenhão será beneficente

A CBF anunciou que os ingressos para o jogo entre a seleção olímpica e o time dos craques do Brasileirão, no dia 9 de dezembro, terá sua arrecadação líquida destinada a instituições assistenciais. O horário da partida foi confirmado para as 18h10, no Estádio Olímpico João Havelange, o Engenhão, no Rio. Os convocados, que atuam no futebol brasileiro, à exceção de Alexandre Pato, do Milan, se apresentam no Rio no dia 5, e treinar até a véspera da partida na Granja Comary, concentração da CBF em Teresópolis, na região serrana do Rio. Será o primeiro contato do técnico Dunga com os jogadores. Dunga afirmou também que vai aproveitar o amistoso para observar não apenas os jogadores do time sub-23, que disputam uma vaga na Olimpíada de Pequim, mas para observar o time dos craques do Brasileiro, que podem ser aproveitados futuramente inclusive na seleção principal.