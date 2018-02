Jogo de estrelas contra a pobreza já têm 40 convidados O atacante brasileiro Ronaldo, do Milan, e o ex-jogador francês Zinedine Zidane confirmaram cerca de 40 convidados para a edição deste ano do Jogo contra a Pobreza, marcado para o próximo dia 19 no estádio Velódrome de Marselha, na França. A relação inclui os brasileiros Emerson e Robinho, ex-companheiros de Ronaldo no Real Madrid, e o meia Morais, do Vasco e único jogador de um clube do Brasil convidado para a festa. Completam a relação Júlio Baptista (Arsenal), Roque Júnior (Bayer Leverkusen) e Ronny (Sporting de Lisboa), entre outros. Também há ex-jogadores profissionais como o sérvio Dragan Stojkovic, o brasileiro Sonny Anderson, o inglês Chris Waddle, marfinense Basile Boli, o italiano Fabrizio Ravanelli e o francês Laurent Blanc. Mais nomes deverão ser confirmados nos próximos dias. Outra celebridade do mundo do esporte que participará do amistoso será o alemão Michael Schumacher, sete vezes campeão do Mundial da Fórmula 1 e que deixou as pistas no ano passado. Ele, que já participou de uma edição da partida, atuará no time de Ronaldo. O italiano Pierluigi Collina será o árbitro pela quarta vez consecutiva. Como nos anos anteriores, toda a renda obtida será destinada a financiar projetos selecionados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) na Ásia, África e América Latina.