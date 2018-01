Jogo de lanternas na Copa Interior Olímpia e Noroeste se enfrentam nesta sexta-feira, às 15 horas, na abertura da sexta rodada da Copa Interior, torneio promovido pela Federação Paulista de Futebol e que vale vaga para o campeão na Copa do Brasil do ano que vem. A partida é válida pelo Grupo Oeste da competição. As duas equipes não estão bem no torneio. O Olimpia tem quatro pontos e é o penúltimo colocado, enquanto que o Noroeste é o último do grupo com três pontos. O jogo foi antecipado a pedido dos dois clubes. A rodada continua no final de semana, com jogos no sábado e no domingo. Jogos da 6ª Rodada - Olímpia x Noroeste (sexta); Francana x Marília (sábado); Rio Preto x Comercial, Bandeirante x Mirassol; Juventus x São Bento, Portuguesa Santista x Nacional, União Barbarense x Sãocarlense e Inter de Limeira x XV de Jaú (domingo). Classificação Grupo Oeste: 1) Marília 10 pontos; 2) Comercial 9; 3) Bandeirante e Mirassol 7; 5) Rio Preto e Francana 6; 7) Olímpia 4 e 8) Noroeste 3. Grupo Leste: 1) XV de Jaú 11 pontos; 2) Nacional 10; 3) Juventus 8; 4) Inter de Limeira 7; 5) União Barbarense e São Bento 6; 7) Portuguesa Santista 5 e 8) Sãocarlense 3.