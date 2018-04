Jogo deste domingo pode ser última de Luxemburgo no Santos

Vanderlei Luxemburgo não deve anunciar que está fora do Santos após o jogo da tarde deste domingo, mas dentro do próprio clube poucos acreditam na sua permanência para a temporada de 2008. Desta vez, embora 2007 tenha sido um ano razoável para o futebol santista, a tendência é mesmo de saída, porque não há recursos para contratar os reforços que o técnico vai exigir para ter chances de ser campeão dos Libertadores, seu maior sonho no momento. E a parceria na venda de jogadores, que Luxemburgo teria proposto, não será aceita pelo Conselho Deliberativo do clube. Como também dar aumento para um treinador tão caro, com uma comissão técnica enorme e onerosa, não parece fazer parte da política do presidente Marcelo Teixeira para 2008. Se for possível, Teixeira vai adiar uma decisão sobre Luxemburgo para a semana que vem, após as eleições de sábado, porque tanto um novo contrato com reajuste salarial como a saída do técnico poderiam provocar estragos em sua campanha. Mas, para onde iria Luxemburgo? Fala-se que um dos seus planos é ficar parado no primeiro semestre, cuidando dos seus outros projetos, para depois ser o sucessor de Zico no Fenerbahce, da Turquia, em julho, para se reencontrar com alguns de seus jogadores preferidos como Alex, Roberto Carlos e Deivid. Seria o primeiro passo para ele assinar com uma seleção intermediária até 2010 e participar pela primeira vez de uma Copa do Mundo. O mercado interno está se estreitando para Luxemburgo. Em São Paulo, resta apenas o Corinthians, se Andrés Sanchez se dispuser a apostar num processo de remodelação total no futebol corintiano. Fala-se também em um forte aporte financeiro da Petrobrás no Flamengo, para que ele desenvolva um projeto na Gávea. Luxemburgo assumiria como manager e manteria Joel Santana como técnico. Outra hipótese que não pode ser descartada é a sua contratação pelo Atlético-MG, com a ajuda de um forte banqueiro seu amigo. Nas últimas entrevistas, Luxemburgo não nega os convites, mas diz que só vai abrir negociações se não ficar no Santos. O primeiro encontro entre as partes está marcado para esta segunda.