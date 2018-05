Jogo difícil não surpreendeu o goleiro do Flamengo

"Todos imaginaram que a partida seria fácil. Mas nós, os jogadores, não. Nós tínhamos que vir para o jogo independente de quem estaria do outro lado, se era juniores, juvenis, não importava", comentou o goleiro.

No entanto, Bruno admitiu que ficou assustado quando o adversário marcou o primeiro gol do jogo. "Tomamos um gol e aí meu Deus! Meu coração parecia que ia sair pela boca. Mas tivemos personalidade, jogadores maduros para aproveitar as oportunidades e marcar os gols. Todo o grupo está de parabéns", completou.

O goleiro também exaltou a arrancada do time na competição. "Foi bom que o Flamengo deu essa arrancada. Não viramos o foco do campeonato porque corremos por fora. Aos poucos, entramos no G-4. E foi difícil se manter lá. E aí entramos na briga pelo título", recordou.

Bruno ainda revelou que Adriano já pensava no título mesmo quando o time estava perto da zona de rebaixamento. "No início a situação estava difícil, mas mesmo assim o Adriano já estava pensando no título. A gente falava de G-4 e ele falava em título", destacou.

Questionado sobre uma oportunidade na seleção brasileira, o goleiro disse que agora já tem currículo para pleitear uma vaga na equipe de Dunga. "Eu sempre falava que você precisa de currículo pra chegar à seleção. Tinha ganhado os estaduais, mas estava atrás de um título de maior expressão. Agora tenho que ter paciência e calma. Tenho certeza que todo mundo tem sua chance".