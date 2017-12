Jogo do Azulão quase acabou em tragédia O jogo do São Caetano com o América do México, no Estádio Azteca, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, por pouco não terminou em tragédia. Após o jogo, atletas dos dois times trocaram agressões; torcedores invadiram o campo e houve pancadaria generalizada. A confusão teria começado com a agressão de um gandula contra o goleiro Sílvio Luiz, que revidou. A polícia teve muita dificuldade para conter a multidão. Pelo menos 7 torcedores foram presos e 10 acabaram feridos. No tempo regulamentar o São Caetano arrancou um empate (1 a 1 ) e se classificou. A maior parte dos jogadores brasileiros comemorava o resultado do outro lado do campo, quando então viu a confusão com seu goleiro. Todos correram até o local, onde aconteceram cenas de selvageria. As câmaras de televisão mostraram o goleiro reserva Fabiano dando um soco num mexicano, além de vários jogadores se defendendo, apanhando e batendo, como Somália, Ânderson Lima e Gilberto. Não só o trio de arbitragem como também todo o elenco do São Caetano permaneceu no gramado por cerca de 10 minutos. Houve invasão por parte de vários torcedores e a polícia teve dificuldade para contar a fúria da multidão. Após nova invasão de grupos de torcedores, os jogadores do Azulão entraram correndo pelos vestiários. No gramado, como rescaldo, ficaram pedras, paus, barras de ferros, cadeiras e até vários carrinhos de mão para jardinagem. O estádio estava lotado por mais de 60 mil pessoas. O São Caetano se classificou com o empate por ter vencido o jogo de ida por 2 a 1. Agora, espera o vencedor do confronto entre o Boca Juniores, da Argentina, e o Sporting Cristal, do Peru, que se enfrentam nesta quarta-feira em Buenos Aires. O Boca pode até perder por um gol de diferença.