Jogo do Botafogo muda para as 15h A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Fferj) mudou na noite desta sexta-feira o horário do início do complemento do jogo Friburguense 1 x 0 Botafogo, neste sábado, para as 15h. A mudança foi divulgada em comunicado publicado no portal da entidade às 19h52 desta sexta-feira, véspera de Carnaval.