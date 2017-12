Jogo do Brasil tem lotação esgotada Não há mais ingressos para a partida entre Uruguai e Brasil, domingo no estádio Centenário, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2002. Os 62 mil bilhetes colocados à venda esgotaram-se nesta quarta-feira, informaram os organizadores do jogo. A arrecadação não foi divulgada. A partida de domingo é considerada de grande importância para o futuro das duas equipes na competição, que garante vaga na Copa para os quatro primeiros colocados. O quinto colocado disputará uma vaga com a Austrália, campeã da Oceania. O Brasil está em quarto, com 21 pontos. Mesmo que vença, continuará nessa posição. Em caso de vitória do Uruguai, que tem 18 pontos, as duas seleções ficarão empatadas.