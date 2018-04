Jogo do campeonato alemão é suspenso;juiz teria tentado suicídio

"O árbitro, Babak Rafati, não compareceu e foi impossível encontrar um substituto em tão curto período," disse Tobias Schmidt, porta-voz do Colônia.

A mídia relata que Rafati, de 41 anos, teria tentado se suicidar no início deste sábado.

O porta-voz de polícia do Colônia, Carsten Moellers, disse que policiais foram ao hotel onde o juiz está hospedado antes do jogo. "Às 13h45 (horário local) houve uma operação no hotel devido à presença de um homem ferido," disse ele aos repórteres.

O diretor esportivo do clube, Volker Finke, declarou que o jogo, que deveria ter início às 12h30 (horário de Brasília), foi cancelado por conta de um acidente.

Não foi possível obter comentários da associação alemã de futebol.

O bancário Rafati estreou na primeira divisão da liga alemã em 2005 arbitrando o mesmo duelo adiado neste sábado.

(Reportagem de Karolos Grohmann)