Jogo do Italiano é suspenso após tiro fora do estádio

O jogo entre o Treviso e o Grosseto, pela segunda divisão do Campeonato Italiano foi suspenso neste sábado, depois que um tiro fora do estádio teria sido disparado por uma policial, informou a agência "Ansa". A policial foi levada a um hospital da cidade, onde está em coma, enquanto uma colega que teria tentado impedir seu gesto ficou ferida. A mulher, que estava de serviço fora do estádio, teria sacado sua pistola e disparado um tiro, segundo a mesma fonte. O árbitro decidiu a suspensão definitiva do jogo, que foi parado de maneira provisória aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o Grosseto ganhava por 1 a 0.