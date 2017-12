Jogo do São Paulo corre risco A partida entre Figueirense e São Paulo - marcada para a noite desta quarta-feira em Florianópolis - corre risco de ser adiada por causa do tempo ruim na capital catarinense. O time paulista viajou na terça-feira para o Sul, mas teve de retornar a São Paulo porque o avião não conseguiu autorização para aterrissagem. A equipe esperou por duas horas no aeroporto de Cumbica, mas como não havia previsão de melhora do tempo, a viagem ficou para esta quarta. Em Santa Catarina o tempo continua ruim. Está chovendo e o aeroporto Hercílio Luz opera por instrumentos. Uma intensa massa de ar frio trouxe na noite de ontem chuvas fortes, ventos que podem ter ultrapassado 100 km/h, a maior ressaca registrada nos quatro últimos anos e destruição em todo o litoral catarinense, sem notificação de feridos. De acordo com o Laboratório de Hidrologia Marinha da Universidade Federal de Santa Catarina, foram registradas ondas de mais de sete metros a 30 quilômetros da costa catarinense - um recorde desde o início do monitoramento, há quatro anos.