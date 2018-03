Jogo dos desesperados na Série B2 Um único jogo acontece na noite desta sexta-feira pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B2. Guaçuano e Radium jogam às 20 horas no estádio Alexandre Augusto Camacho, em Mogi Guaçu, lutando contra o rebaixamento à Série B3 de 2004. Uma vitória dos donos da casa garantem a permanência na divisão do próximo ano. Com nove pontos ganhos, o Guaçuano chegaria aos 11 e, faltando uma rodada para o final da primeira fase, não seria mais alcançado pelo time de Mococa, que ficaria parado nos oito.