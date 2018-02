Jogo dos lanternas em Limeira Internacional de Limeira e Atlético Sorocaba fazem o duelo dos desesperados na noite desta quarta-feira no Estádio Major José Levi Sobrinho, em Limeira, pela 14.ª rodada do Campeonato Paulista. Os dois são os mais cotados, neste momento, para cair para a Série A-2 em 2006. Os limeirenses estão na vice-lanterna, com nove pontos, enquanto os sorocabanos seguram a lanterna, com apenas sete pontos em 13 jogos. A Inter, do técnico Ademir Fonseca, irá jogar no esquema 3-5-2, com duas alterações: Cláudio no lugar dos suspensos Milton do Ó e Izaías - que cumpriu suspensão automática - voltam ao time na vaga de Marquinhos. Mas o problema é motivar o grupo, que sofre com salários atrasados, falta de condições de trabalho e até de moradia. No Atlético Sorocaba, o técnico Pintado irá promover o retorno do zagueiro Marquinhos, colocando Éder Ceccon no banco de reservas. Enquanto isso, Niander deu lugar a Bruno Lazaroni. A situação crítica do time derrubou o diretor de futebol Marcos Bagatella, demitido na segunda-feira. O grupo parece não ter mais forças para reagir e evitar a queda.