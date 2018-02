Jogo dos rebaixados fica em Campinas Guarani e Grêmio, os primeiros clubes rebaixados para a Série B de 2005, se enfrentam domingo, às 16 horas, no Estádio Brinco de Outro, em Campinas, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O pedido de antecipação e mudança de local foi negado pelo departamento técnico da CBF nesta segunda-feira. O objetivo da diretoria bugrina era realizar este jogo já na quarta-feira e fora de Campinas, tendo inclusive indicado o Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP), a cerca de 50 quilômetros de Campinas. Assim, seriam evitados prováveis protestos de sua torcida. A CBF não aceitou o pedido, alegando não haver tempo hábil para a mudança. O Estatuto de Defesa do Torcedor, em seu artigo 20, determina que "é direito que o torcedor tenha à sua disposição os ingressos para as partidas integrantes de competições profissionais já colocados à venda até setenta e duas horas antes do início da partida correspondente". Neste caso, os ingressos teriam que já estar sendo vendidos desde domingo. A reapresentação nesta segunda-feira, após o rebaixamento pela derrota para o Paysandu, por 4 a 2, em Belém (PA), foi de muito silêncio no quase vazio Estádio Brinco de Ouro. Os dirigentes não apareceram, evitando contato com a imprensa, enquanto os jogadores estão dispensados até terça-feira cedo. Com 46 pontos, o Guarani deve terminar a competição na vice-lanterna.