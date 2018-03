Jogo em casa dá confiança ao Botafogo Mesmo sendo considerado o grande azarão nas semifinais do Campeonato Paulista, o Botafogo acredita que pode superar a Ponte Preta e chegar às finais contra Santos ou Corinthians. Para atingir este objetivo, o técnico Lori Sandri acha fundamental o time aproveitar a chance de atuar em casa, domingo, contra o time campineiro na largada da fase decisiva. A principal argumentação usada com os jogadores é o retrospecto dentro do estádio Santa Cruz, que acabou se tornando o ponto alto da campanha do time. Em casa, o Botafogo somou 18 dos 26 pontos conquistados na fase de classificação, com quatro vitórias e três empates, ganhando o ponto extra nos pênaltis. O time perdeu apenas dois jogos, para a Internacional, por 2 a 1, e para o Corinthians, por 5 a 1. "O apoio da nossa torcida será importante. E se sairmos na frente desta disputa de dois jogos, podemos ir para Campinas pelo empate", vislumbra Lori Sandri, apontado como um dos grandes responsáveis pela campanha vitoriosa do time. O presidente Ricardo Ribeiro vai mais além, lembrando que o time ganhou no campo uma vaga que, teoricamente, seria de um dos grandes clubes, como Palmeiras e São Paulo. "Fizemos nossa parte e vamos lutar pelo título", avisa, prevendo dificuldades para a Ponte Preta, líder geral na fase de classificação e que leva a vantagem de atuar por dois empates. A expectativa na cidade é muito grande e a previsão é de vender todos os 40 mil ingressos colocados à disposição dos torcedores. Dois mil ingressos foram adquiridos pela Ponte, que pode ter uma carga-extra de mais dois mil. "Se eles pedirem podemos liberar um pouco mais de ingressos", garantiu o presidente. Com relação ao time, Lori Sandri evita fazer comentários. Mas o único desfalque é o meio-campista Chicão, que deve ser substituído por Cris. A comissão técnica vetou a concentração na cidade vizinha de Nuporanga e, agora, o clube procura outro lugar para isolar seus jogadores da tensão normal antes da estréia na semifinal.