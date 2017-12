Jogo em casa dá confiança ao Mogi O técnico Jorge Raulli espera que o time do Mogi Mirim mantenha o ritmo dos últimos jogos que fez em casa, para barrar o Botafogo, vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B, no próximo sábado. Nas últimas três partidas disputadas no estádio Wilson Fernandes de Barros, o time paulista venceu todas (2 a 0 sobre o São Raimundo, 2 a 1 contra a Portuguesa e 3 a 0 diante do América-MG). Para o jogo com o Botafogo, Jorge Raulli terá dois desfalques. O zagueiro Chicão, expulso contra o América-MG, e o meia Batista, suspenso pelo terceiro amarelo, serão substituídos por Marcão e Moisés, respectivamente.