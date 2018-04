Jogo em Goiás é decisivo para as pretensões do Grêmio O Grêmio considera o jogo contra o Goiás, neste domingo, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, como decisivo para suas pretensões no Campeonato Brasileiro. Se conseguir vencer, o clube gaúcho entende que pode pensar em brigar pelo primeiro lugar nas rodadas que faltam. Se empatar ou perder, acredita que sua luta se resumirá à busca de um lugar entre os quatro que se classificam para a Copa Libertadores da América do ano que vem.