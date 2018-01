Jogo em Manaus preocupa o Paulista Precisando da vitória para se reabilitar no Campeonato Brasileiro da Série B, o Paulista sabe que terá muitas dificuldades para enfrentar o São Raimundo, sábado, em Manaus. É que seu adversário jogou quatro vezes no estádio Vivaldão e conquistou três vitórias e um empate. Em 15 pontos disputados, foram 13 pontos conquistados. Mas, apesar da força do São Raimundo, o técnico Zetti também confia no potencial do seu time, que não perde fora do Estádio Jaime Cintra há quase dois meses. Depois de perder para o Sport por 2 a 0 no dia 4 de maio, o time jundiaiense conquistou duas vitórias (Joinville e Caxias) e um empate (Gama) fora de casa. Para se manter com o bom rendimento, Zetti terá a volta do lateral-esquerdo Julinho e dos volantes Ivan Rocha e Alemão, todos retornando de suspensão, além do goleiro Buzzetto, recuperado de contusão. Em compensação, o atacante Izaías, artilheiro do time na competição, com três gols, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.