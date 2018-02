Jogo em Ribeirão abre a rodada da A2 O jogo entre Botafogo e Araçatuba, em Ribeirão Preto, abre nesta sexta-feira a 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Serão mais cinco partidas no sábado e outras quatro no domingo O Botafogo está em oitavo lugar no grupo 1, com 7 pontos, e vem de derrota para o Mirassol. Já o Araçatuba ocupa a terceira colocação, com 12 pontos, e bateu o Taquaritinga na última rodada. O Taquaritinga, com 16 pontos, lidera o grupo 1, enquanto o São Bento é o primeiro colocado da outra chave, com 21 pontos e 100% de aproveitamento em sete rodadas. Confira os jogos da 8ª rodada: sexta-feira - Botafogo x Araçatuba (20h); sábado - Nacional x Noroeste (15h), Juventus x Bragantino (15h), Taubaté x Matonense (15h), Taquaritinga x Comercial (20h30) e Sertãozinho x Olímpia (20h45); domingo - Flamengo x São Bento (10h), Francana x Mirassol (11h), Guaratinguetá x Oeste (15h) e Bandeirante x Rio Preto (18h10).