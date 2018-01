Jogo em São Caetano vale a liderança São Caetano e América se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Anacleto Campanella, na disputa pela liderança do grupo 3 do Campeonato Paulista. O time de Rio Preto é o líder com 10 pontos, um a mais que seu adversário, que, no entanto, realizou um jogo a menos. O São Caetano é o único time que mantém até o momento o aproveitamento 100% no Paulista - venceu os três jogos que fez e, inclusive, não sofreu nenhum gol. Mas o América também está bem no campeonato. Não perdeu até agora e está perto da classificação para a próxima fase. Para tanto, precisa de dois empates nos dois próximos jogos que tem pela frente: contra São Caetano e Corinthians. Para o jogo desta quarta-feira, o técnico Mário Sérgio deverá alterar a equipe do São Caetano que venceu o Corinthians na última rodada do campeonato. O volante Fábio Santos pode sair para a entrada do atacante Adhemar. Com isso, Marcinho seria recuado para o meio-de-campo. "O time foi bem no último jogo, mas vamos analisar o próximo adversário para definir a escalação", disse o treinador. No América, o técnico Edu Marangon não tem nenhum desfalque. O goleiro Adinam, que machucou o polegar da mão esquerda na vitória sobre o Botafogo, não deve ser problema para a partida desta quarta-feira. Ele está com o dedo inchado, mas os médicos do clube garantiram sua escalação. Caso seja vetado de última hora, Edney entrará em seu lugar.