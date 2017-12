Jogo entre Austrália e Croácia terá duelo entre croatas A partida entre Croácia e Austrália, marcada para o dia 22 de junho, terá um atrativo especial: vários jogadores da seleção australiana têm ascendência croata, e três da equipe rival nasceram na Austrália, mas optaram por defender as cores do país europeu. Pela seleção croata jogam o goleiro Joe Didulika, o zagueiro Josip Simunik e o volante Ante Seric - todos australianos. Por sua vez, o atacante Mark Viduka e o zagueiro Tony Popovic, da equipe australiana, são filhos de croatas que emigraram para o país da Oceania. "Durante toda a minha infância eu sonhei em jogar pela Austrália", disse Seric. "Mas naquela época o futebol australiano estava passando por uma profunda crise administrativa e, além disso, foi bastante afetado pela eliminação da Copa de 1998". O volante afirma que deixar o futebol australiano foi a decisão mais difícil de sua vida, mas garantiu que quando as duas seleções se enfrentarem ele pretende cantar os hinos dos dois países, "porque estarei representando a ambos no Mundial", declarou ao jornal The Sydney Morning Herald. Quando terminar sua carreira, Seric pretende voltar a morar na Austrália. "Quero devolver alguma coisa ao futebol australiano. Devo isso a todos os que me ajudaram no começo, momento que foi vital para a minha carreira". Austrália e Croácia estão no grupo F, o mesmo de Brasil e Japão.