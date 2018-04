Jogo entre Besiktas e Tottenham é suspenso após falta de luz

A partida da Liga Europa entre Besiktas e Tottenham Hotspur foi suspensa pela segunda vez nesta quinta-feira, na Turquia, depois que os holofotes falharam nos acréscimos do segundo tempo.

Restando poucos minutos para o fim do jogo, as luzes falharam e deixaram o Estádio Ataturk na escuridão, quando o time da casa vencia por 1 a 0 graças a um gol de Cenk Tosun aos 14 minutos do segundo tempo.

As luzes tinham acabado aos 8 minutos de partida e o árbitro sueco Stefan Johannesson levou os jogadores para fora de campo por 15 minutos antes de o jogo ser retomado. Besiktas e Tottenham já se classificaram para a fase eliminatória do torneio, mas o resultado de quinta-feira decide quem termina em primeiro lugar no Grupo C.