Jogo entre Congo e Etiópia é adiado por falta de segurança O jogo entre República Democrática do Congo (RDC) e Etiópia, válido pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações 2008, foi suspenso devido à situação de instabilidade em Kinshasa, capital congolesa. O motivo foi uma tentativa de golpe de Estado, ocorrida há alguns dias na cidade. "Marcaremos outra data para a partida quando a situação política estiver mais estável e a segurança não for um problema", disse Constant Omari, presidente da Federação de Futebol do Congo. A luta nas ruas, iniciada na última quinta-feira, colocou frente a frente forças do Exército e membros da guarda militar do ex-vice-presidente Jean-Pierre Bemba. Mais de 100 pessoas morreram em conseqüência dos incidentes. Embora as tropas do governo tenham recuperado o controle das ruas na sexta-feira, a situação não é estável. A equipe da Etiópia nem chegou a viajar ao Congo.